Минфин выбрал международную торговую систему для размещения гособлигаций

Фото: Bloomberg's Auction System (bloomberg.com)

Первичные размещения ОВГЗ будут проводить в системе Bloomberg

Министерство финансов Украины решило проводить аукционы по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) через электронную торговую систему Bloomberg's Auction System. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметили в пресс-службе, такое решение принято совместно с Национальным банком Украины.

Уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил, что макроэкономическая стабилизация и постоянные усилия по совершенствованию работы первичного рынка государственных облигаций в Украине способствовали рекордно большим инвестициям со стороны иностранных фондов в этом году.

В свою очередь заместитель председателя НБУ Олег Чурий отметил, что в этом году наблюдался устойчивый позитивный тренд для экономики - рост спроса иностранных инвесторов на гривневые активы.

"Перевод первичных размещений ОВГЗ на международные торговые платформы является очередным шагом НБУ и Минфина в направлении усиления прозрачности и ликвидности рынка государственных заимствований, улучшения доступа к нему, дедоларизации государственного долга. В дальнейшем мы будем прилагать усилия для развития и вторичного рынка ОВГЗ на международных платформах", - сказал Чурій.

По данным Минфина, система аукционов Bloomberg используется государственными агентствами, центральными банками и финансовыми учреждениями для проведения аукционов в электронном виде. Система аукционов Bloomberg используется в более чем 30 странах мира.

Как сообщало РБК-Украина Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов согласовали внесение изменений в Порядок размещением облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) о предоставлении возможности проведения аукционов на международных торговых платформах.

Согласно информации НБУ, за прошедшую неделю (16-20 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн.