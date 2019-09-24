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Минфин резко увеличил продажу гривневых ОВГЗ на аукционе

Новости » Экономика    24.09.2019 - 18:10
Минфин резко увеличил продажу гривневых ОВГЗ на аукционе
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Покупатели гривневых гособлигаций опустили курс доллара до 24,2 грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 сентября 2019 года привлекло в государственный бюджет 13,2 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

  • с погашением 19.02.2020 на сумму 54,819 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,89% годовых.
  • с погашением 19.08.2020 на сумму 43,163 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,09% годовых.
  • с погашением 05.01.2022 на сумму 229,153 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,50% годовых.
  • с погашением 26.02.2025 на сумму 12,875 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14,75% годовых.

Отметим, на аукционе 3 сентября Министерство финансов разместило гособлигации на 1,904 млрд грн, 10 сентября - на 16,512 млрд грн, 17 сентября - на 2,758 млрд грн

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (16-20 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн.

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