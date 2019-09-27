Мінфін обрав міжнародну торговельну систему для розміщення держоблігацій

Фото: Bloomberg's Auction System (bloomberg.com)

Первинні розміщення ОВДП будуть проводити в системі Bloomberg

Міністерство фінансів України вирішило проводити аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) через електронну торговельну систему Bloomberg's Auction System. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, таке рішення ухвалено спільно з Національним банком України.

Уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявив, що макроекономічна стабілізація та постійні зусилля з вдосконалення роботи первинного ринку державних облігацій в Україні сприяли рекордно великим інвестиціям з боку іноземних фондів в цьому році.

У свою чергу заступник голови НБУ Олег Чурій зазначив, що у цьому році спостерігався стійкий позитивний тренд для економіки - зростання попиту іноземних інвесторів на гривневі активи.

"Переведення первинних розміщень ОВДП на міжнародні торговельні платформи є черговим кроком НБУ та Мінфіну у напрямку посилення прозорості і ліквідності ринку державних запозичень, поліпшення доступу до нього, дедоларизаціі державного боргу. У подальшому ми докладатемо зусиль також для розвитку й вторинного ринку ОВДП на міжнародних платформах", - сказав Чурій.

За даними Мінфіну, система аукціонів Bloomberg використовується державними агенціями, центральними банками та фінансовими установами для проведення аукціонів в електронному вигляді. Система аукціонів Bloomberg використовується в більш ніж 30 країнах світу.

Як повідомляло РБК-Україна Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів погодили внесення змін до Порядку розміщенням облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) щодо надання можливості проведення аукціонів на міжнародних торговельних платформах.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень (16-20 вересня) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн.