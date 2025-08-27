Мінфін визначився з розміром видатків на оборону у 2026 році

Видатки загального фонду

Видатки за загальним фондом на 2026 рік для сектору безпеки і оборони визначено на рівні показників, затверджених у держбюджеті-2025. На 2027–2028 роки вони плануються відповідно до Бюджетної декларації.

Граничні обсяги видатків на оплату праці розподілятимуться за показниками держбюджету-2025. Пріоритетом стане фінансування належних виплат військовослужбовцям, поліцейським та іншим особам, які беруть участь у бойових діях.

Перерозподіл та оптимізація

Міноборони та інші відомства сектору безпеки і оборони мають провести інвентаризацію чинного законодавства. На основі цього слід подати пропозиції щодо змін, які дозволять вивільнити ресурси в межах граничних показників видатків.

Ці кошти планується спрямувати на фінансування невідкладних потреб у 2026 році.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду на безпеку і оборону у 2026 році буде збільшено. До нього врахують прогнозні надходження від податку на доходи фізичних осіб із зарплат військових, поліцейських та службовців силових структур.

Окремо заплановане збільшення видатків спеціального фонду Міноборони. Це відбудеться за рахунок коштів від ліцензій у сфері азартних ігор та лотерей, які спрямують на закупівлю озброєння і техніки.

Єдиний соціальний внесок

Під час розрахунку видатків на грошове забезпечення врахують максимальну базу нарахування єдиного внеску. Вона становитиме 15 розмірів мінімальної зарплати, як передбачено держбюджетом-2025.

Це правило поширюватиметься на всі виплати військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу.