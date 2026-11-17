"Зараз є достатньо ресурсу на Єдиному казначейському рахунку, щоб здійснювати всі платежі. У немає жодних непроплачених платежів, ми здійснюємо відшкодування ПДВ в повному обсязі. Ми почуваємо себе досить впевнено, незважаючи на те, що ситуація в економіці досить складна", - сказав він.

Міністр додав, що у жовтні ситуація з державними фінансами була досить складна через дефіцит зовнішніх надходжень від партнерів. "У жовтні ми не всі платежі проводили внаслідок того, що ми не отримували достатньо фінансування", - додав він.