В ноябре состояние государственных финансов улучшилось из-за поступления внешней помощи, что позволяет Министерству финансов на сегодняшний день осуществлять все платежи, в частности, возмещать НДС для компаний-экспортеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко, которые он сказал во время форума "Диалог власти, гражданского общества и бизнеса: Экономическая устойчивость и конкурентоспособность", организованных "Украинским советом бизнеса", CIPE и "Экономической экспертной платформой".
"Сейчас есть достаточно ресурса на Едином казначейском счете, чтобы производить все платежи. У нет никаких непроплаченных платежей, мы осуществляем возмещение НДС в полном объеме. Мы чувствуем себя достаточно уверенно, несмотря на то, что ситуация в экономике достаточно сложная", - сказал он.
Министр добавил, что в октябре ситуация с государственными финансами была достаточно сложна из-за дефицита внешних поступлений от партнеров. "В октябре мы не все платежи проводили по причине того, что мы не получали достаточно финансирования", - добавил он.
Напомним, в начале сентября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство вводитжесткую экономию бюджетных средств . При этом Кабмин продолжил выполнять социальные обязательства.
В начале октябряУкраина получила 2,9 млрд. евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Это произошло после того, как страна выполнила индикаторы в банковской сфере, энергетике, аграрной политике и других областях.
5 ноября ЕС выделил на бюджетные и оборонные нужды Украины 4,36 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan .
В начале ноября Верховная Рада приняла пакет законодательства для привлечения внешнего финансирования. В частности, было принято антикоррупционное законодательство в соответствии со стандартами ОЭСР, парламент поднял ставку налога на прибыль банков на 2027 год до 50%, ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком для привлечения 100 млн. евро на создание социального жилья. Кроме того, был принят в первом чтении законопроект о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).