"Сейчас есть достаточно ресурса на Едином казначейском счете, чтобы производить все платежи. У нет никаких непроплаченных платежей, мы осуществляем возмещение НДС в полном объеме. Мы чувствуем себя достаточно уверенно, несмотря на то, что ситуация в экономике достаточно сложная", - сказал он.

Министр добавил, что в октябре ситуация с государственными финансами была достаточно сложна из-за дефицита внешних поступлений от партнеров. "В октябре мы не все платежи проводили по причине того, что мы не получали достаточно финансирования", - добавил он.