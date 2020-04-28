Минфин вернулся на рынок и разместил гособлигации почти на 10 млрд грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 апреля 2020 года привлекло в государственный бюджет 9,831 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 05.08.2020 на сумму 5,377 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,24% годовых.

Также Минфин продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 15.10.2020 на сумму 53,294 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,29% годовых.

с погашением 06.01.2021 на сумму 111,051 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,50% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины с 10 марта отказалось от проведения аукционов по продаже гривневых ОВГЗ. После этого Минфин 17 марта продал долларовые ОВГЗ на 71 млн долларов, а 24 марта на 75 млн евро и 800 млн долларов. Кроме того, Минфин продал 3 марта облигации в евро на 201 млн евро. После 24 марта аукционы не проводились.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что у Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета.