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Минфин уверен в успешном выполнении госбюджета на 2018 год

НовостиФинансы    01.06.2018 - 19:46
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Также Минфин допускает и некоторое перевыполнение бюджета-2018

Министерство финансов Украины уверено в успешном выполнении государственного бюджета на 2018 год. Об этом сегодня в ходе открытых дебатов сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина

Также Минфин допускает и некоторое перевыполнение бюджета-2018.

"Прогноз до конца года достаточно стабильный: этот бюджет будет выполнен с большой долей вероятности и возможно даже несколько перевыполнен, в зависимости от того, как будет расти экономика", - сказала Маркарова.  

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Минфин не рассматривает вариант выхода Украины из программы МВФ.

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Теги публикации: Министерство финансов Украины, Госбюджет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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