Минфин уверен в успешном выполнении госбюджета на 2018 год

Также Минфин допускает и некоторое перевыполнение бюджета-2018

Министерство финансов Украины уверено в успешном выполнении государственного бюджета на 2018 год. Об этом сегодня в ходе открытых дебатов сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Минфин допускает и некоторое перевыполнение бюджета-2018.

"Прогноз до конца года достаточно стабильный: этот бюджет будет выполнен с большой долей вероятности и возможно даже несколько перевыполнен, в зависимости от того, как будет расти экономика", - сказала Маркарова.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Минфин не рассматривает вариант выхода Украины из программы МВФ.