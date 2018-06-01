Мінфін впевнений в успішному виконанні держбюджету на 2018 рік

Також Мінфін допускає і певне перевиконання бюджету-2018

Міністерство фінансів України впевнене в успішному виконанні державного бюджету на 2018 рік. Про це сьогодні в ході відкритих дебатів сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Мінфін допускає і певне перевиконання бюджету-2018.

"Прогноз до кінця року досить стабільний: цей бюджет буде виконано з великою часткою ймовірності і можливо навіть дещо перевиконано, в залежності від того, як буде рости економіка", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Мінфін не розглядає варіант виходу України з програми МВФ.