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Мінфін впевнений в успішному виконанні держбюджету на 2018 рік

НовиниФінанси    01.06.2018 - 19:46
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Також Мінфін допускає і певне перевиконання бюджету-2018

Міністерство фінансів України впевнене в успішному виконанні державного бюджету на 2018 рік. Про це сьогодні в ході відкритих дебатів сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Мінфін допускає і певне перевиконання бюджету-2018.

"Прогноз до кінця року досить стабільний: цей бюджет буде виконано з великою часткою ймовірності і можливо навіть дещо перевиконано, в залежності від того, як буде рости економіка", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Мінфін не розглядає варіант виходу України з програми МВФ.

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Теги публікації: Міністерство фінансів України, Держбюджет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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