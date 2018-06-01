Минфин не рассматривает вариант выхода Украины из программы МВФ

По словам Маркаровой, правительство будет делать все, чтобы остаться в программе МВФ

Министерство финансов Украины не рассматривает вариант, при котором Украина не будет в программе МВФ, а правительство сделает все, чтобы ее успешно выполнить. Об этом сегодня в ходе открытых дебатов сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы для себя, на самом деле, не допускаем варианта, что мы не будем в программе Международного валютного фонда. Нам действительно удалось достичь стабилизации, у нас действительно третий год подряд идет рост. Мы еще не прибываем на том этапе, когда мы можем выйти из программы. Программу, как красиво по-английски говорят, нужно "graduate". Ее нужно успешно завершить и тогда из нее нужно выходить", - сказала она.

Поэтому, как подчеркнула Маркарова, правительство будет делать все, чтобы остаться в программе МВФ.

Напомним, 31 мая глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что Украина может получить новую программу МВФ не ранее 2020 года.