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Интервью

Минфин не рассматривает вариант выхода Украины из программы МВФ

НовостиФинансы    01.06.2018 - 18:17
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

По словам Маркаровой, правительство будет делать все, чтобы остаться в программе МВФ

Министерство финансов Украины не рассматривает вариант, при котором Украина не будет в программе МВФ, а правительство сделает все, чтобы ее успешно выполнить. Об этом сегодня в ходе открытых дебатов сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина

"Мы для себя, на самом деле, не допускаем варианта, что мы не будем в программе Международного валютного фонда. Нам действительно удалось достичь стабилизации, у нас действительно третий год подряд идет рост. Мы еще не прибываем на том этапе, когда мы можем выйти из программы. Программу, как красиво по-английски говорят, нужно "graduate". Ее нужно успешно завершить и тогда из нее нужно выходить", - сказала она. 

Поэтому, как подчеркнула Маркарова, правительство будет делать все, чтобы остаться в программе МВФ. 

Напомним, 31 мая глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что Украина может получить новую программу МВФ не ранее 2020 года.

В МВФ видят риски переподчинения ГФС Кабинету министров, - источник Минфин может разместить облигации на внешнем рынке без транша МВФ, - Смолий
Теги публикации: Министерство финансов Украины, МВФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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