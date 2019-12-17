Всемирный банк пояснил интерес иностранцев к гособлигациям Украины

Фото: Анастасия Головач (РБК-Украина)

Спекулянты считают покупку гособлигаций Украины хорошей инвестицией

Интерес иностранцев к покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в 2019 году объясняется высокими ставками и стабилизацией макроэкономической ситуации. Об этом экономист Всемирного банка Анастасия Головач сказала в интервью РБК-Украина.

Как напомнила Головач, с начала года на внутренний рынок облигаций пришло уже свыше 4 млрд долларов.

"Иностранцы видят, что макроэкономическая ситуация в Украине стабилизировалась, но ставки по ценным бумагам остаются все еще высокими. Поэтому наши ОВГЗ считают хорошей инвестицией", - сказала она.

По ее словам, эта ситуация позволила Министерству финансов решить проблему рефинансирования государственного долга, снизить стоимость заимствований. В свою очередь, Национальный банк смог пополнить золотовалютные резервы.

"Но портфельных инвестиций недостаточно. Эти деньги не являются вкладом в реальный сектор, так как не создают рабочие места, не способствуют росту экономики", - резюмировала она.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Украины в четвертом квартале 2019 года, а также в 2020 году. Как сообщила экономист Всемирного банка Анастасия Головач, для сохранения роста необходимо существенное увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал.

Отметим, нерезиденты за январь-ноябрь 2019 увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 16,4 раза - с 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При этом в течение ноября портфель вырос на 4,48 млрд грн.