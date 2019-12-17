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Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні в 2,5 рази

Новини » Економіка     17.12.2019 - 17:46
Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні в 2,5 рази
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки за гривневими облігаціями впали нижче 12% слідом за зниженням облікової ставки НБУ

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 11,411 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 10 грудня обсяг був 4,384 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 19.02.2020 на суму 530,019 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,78% річних.
  • з погашенням 30.09.2020 на суму 539,340 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,42% річних.
  • з погашенням 03.08.2022 на суму 1,035 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,10% річних.
  • з погашенням 22.11.2023 на суму 4,122 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,67% річних.

Також Мінфін продав ОВДП в євро:

  • з погашенням 04.06.2020 на суму 197,979 млн євро, середньозважений рівень прибутковості склав 2,22% річних.

Зазначимо, нерезиденти за січень-листопад 2019 збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, інтерес іноземців до купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України в 2019 році пояснюється високими ставками і стабілізацією макроекономічної ситуації.

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Новини України ОВГЗоблигацииМіністерство фінансів України
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