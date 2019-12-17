Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні в 2,5 рази

Ставки за гривневими облігаціями впали нижче 12% слідом за зниженням облікової ставки НБУ
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 11,411 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 10 грудня обсяг був 4,384 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Також Мінфін продав ОВДП в євро:
Зазначимо, нерезиденти за січень-листопад 2019 збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.
Нагадаємо, за даними НБУ, інтерес іноземців до купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України в 2019 році пояснюється високими ставками і стабілізацією макроекономічної ситуації.