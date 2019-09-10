Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставки за облігаціями знижуються

Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 мільярдів грн на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що Мінфін, враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, здійснило розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих у доларах США, з терміном обігу 1,5 і 2 роки за ставками 5,25% і 5,5% відповідно, значно знизивши попередні ставки прибутковості.

Ставки прибутковості за гривневими ОВДП також були знижені і склали: по 6-місячних ОВДП - 16,15% (зниження на 15 базисних пунктів), з 1-річним ОВДП - 15,52% (зниження на 43 бп), за 2-річними ОВДП - 15,95% (зниження на 35 бп).

Нагадаємо, 3 вересня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,9 млрд грн.

Зазначимо, на аукціоні 6 серпня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 2,668 млрд грн, 13 серпня - 1,964 млрд. грн., 20 серпня - на 1,072 млрд грн, 27 серпня - на 1,770 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна з початку серпня, до кінця поточного року чиновникам потрібно буде виплатити 6,4 млрд доларів, з яких майже половина - це зовнішні борги. Серед іншого, 744 млн доларів складуть виплати перед МВФ.