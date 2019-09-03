Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Ставки по облигациям снижаются
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 сентября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,904 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:
Отметим, на аукционе 6 августа Министерство финансов разместило гособлигации на 2,668 млрд грн, 13 августа - 1,964 млрд грн, 20 августа - на 1,072 млрд грн, 27 августа - на 1,770 млрд грн.
Согласно информации НБУ, за минувшую неделю 27-30 августа нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 524 млн грн до 87112 млн грн.