Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставки по облигациям снижаются

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 сентября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,904 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

с погашением 04.12.2019 на сумму 315,594 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,24% годовых.

с погашением 19.08.2020 на сумму 363,420 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,95% годовых.

с погашением03.08.2022 на сумму 1,225 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,00% годовых.

Отметим, на аукционе 6 августа Министерство финансов разместило гособлигации на 2,668 млрд грн, 13 августа - 1,964 млрд грн, 20 августа - на 1,072 млрд грн, 27 августа - на 1,770 млрд грн.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю 27-30 августа нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 524 млн грн до 87112 млн грн.