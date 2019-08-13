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Минфин снизил объем продажи ОВГЗ на аукционе

Новости » Экономика    13.08.2019 - 18:36
Минфин снизил объем продажи ОВГЗ на аукционе
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Объем размещения упал ниже 2 млрд грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 13 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,964 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

  • с погашением 12.02.2020 на сумму 87,297 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,47% годовых.
  • с погашением 08.07.2020 на сумму 462,241 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,16% годовых.
  • с погашением 08.07.2020 на сумму 1,415 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,43% годовых.

Отметим, на аукционе 6 августа Министерство финансов разместило гособлигации на 2,668 млрд грн, а на аукционе 30 июля Минфин привлек 17,2 млрд гривен от продажи облигаций.

Как сообщало РБК-Украина, с начала года 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9% и это лучший результат среди всех национальных валют мира. Серьезное укрепление гривны связывают с рядом причин, одна из важнейших - резкое увеличение объема купленных нерезидентами ОВГЗ.

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