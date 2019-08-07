Долги в наследство: кому и сколько придется заплатить новому Кабмину

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Уже через несколько недель начнет работу новая Верховная рада. Ей предстоит сформировать правительство и назначить своего премьер-министра. Кабмин, приступив к работе, как ожидается, начнет переговоры о продолжении работы с Международным валютным фондом – ключевым кредитором страны.

Без МВФ новой власти будет крайне сложно брать взаймы на внешних рынках, чтобы погашать старые долги. Не говоря уже о том, что без МВФ это будет еще и дороже. Страна уже вошла в период пиковых платежей по внешним заимствованиям, потому новые вливания ей жизненно необходимы. Активное размещение гривневых облигаций позволяет лишь частично закрывать долговую проблему.

Всего в этом году Украина вернет кредиторам свыше 483 млрд гривен, из которых треть придется заплатить уже новой власти. Сможет ли страна отвечать по взятым обязательствам в дальнейшем – в материале РБК-Украина.

До конца года правительству необходимо заплатить кредиторам еще 169 млрд гривен. Из них 71,4 млрд гривен – по гривневым ОВГЗ, остальное – в иностранной валюте, сообщили в понедельник в Министерстве финансов.

В ведомстве уверяют, что как минимум на ближайшие месяцы у них есть запас прочности для расчета по долгам. К началу августа, по данным Минфина, на Едином казначейском счете было 49 млрд гривен, не считая еще 76,8 млрд гривен на валютных счетах. "Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы", - уверены в профильном министерстве.

По оценкам аналитика компании "Альпари" Максима Пархоменко, до конца текущего года чиновникам нужно будет выплатить 6,4 млрд долларов, из которых почти половина – это внешние долги. Среди прочего, 744 млн долларов составят выплаты перед МВФ. Как ранее писало РБК-Украина, в сентябре будут одни из самых крупных выплат в нынешнем году. По оценкам Пархоменко, в следующем месяце Минфину необходимо погасить валютные займы на общую сумму 1,7 млрд долларов.

Но долги текущего года – далеко не самая большая проблема для новой власти. Ведь крупные выплаты сохранятся и в последующие несколько лет. К июлю госдолг Украины достиг 80,35 млрд долларов, из которых половина — 40,12 млрд долларов, приходится на внешние заимствования (в гривневом эквиваленте это более 1 трлн гривен).

Львиная доля внешних долгов – это задолженность по еврооблигациям. Самый крупный выпуск Украина осуществила в 2015 году – почти 12,5 млрд долларов – когда правительство Арсения Яценюка проводило реструктуризацию госдолга.

Если говорить об облигациях, большую часть здесь составляют краткосрочные долги со сроком погашения от одного до трех лет. Такая особенность указывает на высокую уязвимость Украины к внешним шокам, а короткие сроки заимствований не позволяют четко прогнозировать управление госдолгом, считают аналитики.

"Преобладание коротких долгов создает постоянное чувство тревоги за то, как мы пройдем этот или следующий год", – считает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Важную роль также играют так называемые "льготные кредиты", чей размер в структуре украинского долга составляет около 21%. Это кредиты от МВФ, Всемирного банка, макрофинансовая помощь ЕС и заимствования под гарантии других государств. Они отражают значительную поддержку Украине и предоставляются на более выгодных условиях. Потому стране важно работать с такими кредиторами.

"Если на рынке частных заимствований наша страна занимает под 7-9% годовых в долларах, то международные организации выдают под 3%, а под гарантии ЕС под 1% в евро. Цена займа очень низкая и его легче обслуживать", – поясняет главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран.

Пиковые годы

Кабинет министров Владимира Гройсмана оставляет своим преемникам в наследство тяжелую, но достаточно стабильную ситуацию в сфере государственных заимствований, считают эксперты. Ближайшие четыре года страну ожидают пиковые, но достаточно ровные платежи как по внешним, так и по внутренним займам.

В 2020 году чиновникам предстоит выплатить кредиторам 366 млрд гривен, из которых 166,5 млрд гривен (или 5,6 млрд долларов при заложенном в госбюджете на этот год курсе 29,4 гривен/доллар) составляют внешние выплаты. В 2021 году общая сумма долга сократится до 290 млрд гривен, но сохранится доля внешних выплат - 163,8 млрд гривен или 5,5 млрд долларов. В 2022 году по внешним займам расходы снизятся до 4,4 млрд долларов при условии, что курс будет 29,4 гривен/доллар.

Минфину будет непросто на протяжении последующих лет каждый год выплачивать такие крупные суммы. И, разумеется, часть госдолга будет рефинансирована за счет новых займов. Причем сглаживать пики рефинансирования, в первую очередь, планируется за счет долгов с более длительным сроком погашения. Это ограничит суммы погашений в указанные годы и рассредоточит выплаты на более длительный срок.

В Национальном банке считают, что осенью для Украины сложатся благоприятные условия на внешнем рынке заимствований, и у Минфина будет окно возможностей, чтобы привлечь около 1 млрд долларов от размещения евробондов. В противном случае, Минфин продолжит перекрывать недобор по внешним займам выпуском гривневых бумаг.

"Чтобы ослабить долговую нагрузку, нужно растягивать сроки погашения и уменьшать процентную ставку по гривневым и валютным облигациям. Каждый новый выпуск ценных бумаг должен быть длиннее и дешевле предыдущего. В свете того, что НБУ начал курс на понижение учетной ставки, Минфину получится реализовать такую стратегию по гривневым ОВГЗ", – уверен Виталий Шапран.

Эта стратегия приведет и к снижению нагрузки на бюджет страны. Ведь по соотношению выплат по госдолгу и доходов бюджета Украина имеет не самый лучший показатель. В этом году расходы Украины на погашение и обслуживание задолженности сопоставимы с половиной доходной части бюджета – 52,7%. По прогнозам Минфина, к 2022 году этот показатель должен снизиться к 40,2%.

Прицел на гривневые бумаги

Чтобы уменьшить уязвимость к внешним факторам, Минфин прибегнул еще к одному маневру, вызвавшему неоднозначную реакцию в кругу экономистов. В правительстве считают необходимым постепенно сокращать заимствования в долларах и евро в пользу выпуска гривневых ОВГЗ. Именно поэтому сейчас прилагаются все усилия на развитие внутреннего рынка государственных долговых инструментов и привлечения под них иностранных инвесторов.

С мая на аукционах ОВГЗ наблюдается значительное оживление. Министерство финансов привлекает крупные суммы в государственный бюджет. В частности, 30 июля было осуществлено крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году – 17,2 млрд гривен. Всего портфель ОВГЗ составляет свыше 803 млрд гривен.

Нужно отметить, что процентные ставки здесь гораздо выше, чем ставки по долларовым облигациям и евробондам. Доходность гривневых облигаций сейчас колеблется в пределах 16%-17%. В целом с начала года нерезиденты купили ОВГЗ на более чем 81 млрд гривен, увеличив свой портфель до 87,6 млрд гривен.

"Годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%. Добрать его смогут уже в августе-сентябре. С учетом текущего высокого спроса на ОВГЗ можно получить более низкие ставки и выполнить план по размещению досрочно", – полагает Максим Пархоменко.

Активная продажа ОВГЗ нерезидентам дает поводы говорить об "облигационной ловушке". Речь идет о том, что в случае негативного сценария на внешних рынках, когда поступления валюты будет сокращаться, держатели украинских облигаций начнут избавляться от бумаг, чтобы спасти свой капитал. В таком случае создается двойное давление на национальную валюту – меньше экспортной выручки и вывод валюты нерезидентами.

Но пока такой сценарий Украине, по всей видимости, не грозит. Если посмотреть на структуру долговых инструментов, то доля гривневых облигаций пока занимает 10% в общем объеме долговой нагрузки. Чего не скажешь об облигациях внешнего займа – 29%. Постоянная необходимость в рефинансировании под облигации внешнего займа создает массу неудобств, так как желающих покупать долговые бумаги государства с низким кредитным рейтингом, коим является Украина, не так уж и много. Именно поэтому нашей стране важно сохранить сотрудничество с МВФ, который является своего рода репутационным маркером для стран, претендующих получить займы на внешних финансовых рынках.

Облигации в иностранной валюте берутся на длительный срок и с высоким валютным риском. Если на момент погашения будет значительное ослабление курса гривны, это ляжет дополнительным грузом на бюджет и золотовалютные резервы страны, что приведет к еще большему ослаблению национальной валюты. В гривневых ОВГЗ валютный риск для государства исключен.

Более того, размещая облигации на внутреннем рынке, Украина привлекает валюту от нерезидентов, позволяя НБУ выкупать часть в резервы. Национальный банк на прошлой неделе (в период с 29 июля по 2 августа) купил 510,2 млн долларов на межбанке, а неделей ранее – 261,2 млн долларов. Совокупно эта сумма стала рекордной с начала года.

"Конечно же, всегда есть вероятность "черного лебедя" – негативного фактора, который нельзя предугадать. Но разгоняемые по рынку слухи о скором уходе нерезидентов с рынка гривневых ОВГЗ ничем не подкреплены", – считает Виталий Шапран.

Состояние украинского долга позволяет завершить текущий год без дополнительных выпусков долговых бумаг, но отказываться от этого нет смысла, уверен Максим Пархоменко. Продолжение продаж гривневых ОВГЗ только улучшит прохождение долговых выплат в этом году, ослабляя давление на бюджет, считает он.

"Рефинансирование долга через эмиссию гривневых ОВГЗ постепенно снижает общий уровень госдолга. Важно отметить, что смещение структуры долга из иностранной валюты в гривну также позволяет стабилизировать нашу экономику", – полагает Пархоменко.

Но эффект от продажи гривневых облигаций носит краткосрочный эффект. По прогнозам НБУ, в дальнейшем учетная ставка будет только снижаться, а вместе с ней будет снижаться и доходность ОВГЗ. Поэтому объемы заимствований через этот инструмент до конца года будут терять свой вес. Но если Минфин успеет воспользоваться рыночным трендом и позаботится о покупке валюты по текущему курсу, это снизит расходы по обслуживанию и погашению государственного долга в дальнейшем.