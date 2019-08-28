Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Спросом пользуются долгосрочные облигации с погашением в 2025 году
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,770 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:
Отметим, на аукционе 6 августа Министерство финансов разместило гособлигации на 2,668 млрд грн, а на аукционе 13 августа - 1,964 млрд грн, на аукционе 20 августа - на 1,072 млрд грн.
Согласно информации НБУ, в течение недели с 19-23 августа нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,057 млрд грн до 86,590 млрд грн.