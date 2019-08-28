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Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Новости » Экономика    28.08.2019 - 10:23
Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Спросом пользуются долгосрочные облигации с погашением в 2025 году

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,770 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

  • с погашением 12.02.2020 на сумму 288,860 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,50% годовых.
  • с погашением 19.08.2020 на сумму 67,209 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,50% годовых.
  • с погашением 05.01.2022 на сумму 58,324 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,12% годовых.
  • с погашением 26.02.2025 на сумму 1,355 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,84% годовых.

Отметим, на аукционе 6 августа Министерство финансов разместило гособлигации на 2,668 млрд грн, а на аукционе 13 августа - 1,964 млрд грн, на аукционе 20 августа - на 1,072 млрд грн.

Согласно информации НБУ, в течение недели с 19-23 августа нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,057 млрд грн до 86,590 млрд грн.

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