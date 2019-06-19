Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Спросом пользуются долларовые облигации и облигации в евро
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 июня 2019 года привлекло в государственный бюджет 7,908 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Минфин также продал долларовые ОВГЗ:
Минфин также продал ОВГЗ в евро:
Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня 2019 года привлекло в государственный бюджет 6,594 млрд грн (по официальному курсу НБУ).
Напомним, по данным Минфина, государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 155,5 млрд грн, в том числе в гривне - 103,2 млрд грн.