Минфин назвал сумму заимствований с начала года

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Правительство одалживает больше, чем погашает долги

Государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 155,5 млрд грн, в том числе в гривне - 103,2 млрд грн.

При этом, платежи по погашению государственного долга составили около 176,2 млрд грн. Расходы по обслуживанию государственного долга за этот период составили около 55,0 млрд грн.

По состоянию на 3 июня сумма средств на Едином казначейском счете составила 29,5 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 49,7 млрд грн, чего вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга, отметили в Минфине.

Напомним, государственный бюджет Украины за январь-май 2019 года выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90,0 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).