Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Попитом користуються доларові облігації та облігації в євро
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 червня 2019 року залучило до державного бюджету 7,908 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Мінфін також продав доларові ОВДП:
Мінфін також продав ОВДП в євро:
Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 червня 2019 року залучило до державного бюджету 6,594 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Нагадаємо, за даними Мінфіну, державні запозичення за січень-травень 2019 року склали 182,2 млрд грн. Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 155,5 млрд грн, у тому числі в гривні - 103,2 млрд грн.