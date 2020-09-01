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Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Киев, Вторник 01 сентября 2020 17:30
Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минфин продал годичные облигации на 2,829 млрд грн под 9,29% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 сентября 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,829 млрд грн. Это более чем в три раза больше, чем на предыдущем аукционе (894 млн грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 29.09.2021 на сумму 2,829 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,29% годовых.

Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 894 млн грн (по курсу НБУ). Это в почти в три раза меньше, чем на предыдущем аукционе (2,507 млрд грн).

Напомним, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

Глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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