Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в три рази

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Мінфін продав річні облігації на 2,829 млрд грн під 9,29% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 вересня 2020 року залучило до державного бюджету 2,829 млрд грн. Це більш ніж в три рази більше, ніж на попередньому аукціоні (894 млн грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 29.09.2021 на суму 2,829 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,29% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 894 млн грн (за курсом НБУ). Це майже в три рази менше, ніж на попередньому аукціоні (2,507 млрд грн).

Нагадаємо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, у тому числі при їх первинному розміщенні.

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).