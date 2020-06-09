Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в шесть раз

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 17,833 млрд грн (по курсу НБУ). Это шесть раз больше, чем на предыдущем аукционе 2 июня (2,945 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 19.08.2020 на сумму 527,250 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,75% годовых,

с погашением 25.11.2020 на сумму 479,055 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,50% годовых.

с погашением 24.02.2021 на сумму 205,475 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,70% годовых.

с погашением 19.05.2021 на сумму 207,404 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,70% годовых,

с погашением 17.11.2021 на сумму 5,763 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,80% годовых.

Кроме того, Минфин продал ОВГЗ в евро:

с погашением 13.05.2021 на сумму 353,294 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,20% годовых.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.

По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.