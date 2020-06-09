Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в шесть раз

Министерство привлекло крупный заем в евро
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 17,833 млрд грн (по курсу НБУ). Это шесть раз больше, чем на предыдущем аукционе 2 июня (2,945 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Кроме того, Минфин продал ОВГЗ в евро:
Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.
По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.
Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.
Автор: Александр Белоус