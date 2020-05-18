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Министр экономики раскрыл цели рефинанса банков от НБУ

Новости » Финансовый кризис 2020     18.05.2020 - 16:10
Министр экономики раскрыл цели рефинанса банков от НБУ
Фото: Игорь Петрашко (facebook.com/mineconomdev)

Рефинансирование банков пойдет на покрытие 300-миллиардного дефицита госбюджета

Программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банквв направлена на покрытие дефицита госбюджета. Заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию liga.net.

Как отметил министр, от того, что НБУ выдает рефинансирование, стимулирования экономики не появится.

"Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета", - сказал он.

По его словам, сейчас ресурс банков заморожен через депозитные сертификаты НБУ.

"То есть ресурса недостаточно, а то что есть банков, идет не на кредитование экономики", - добавил он.

Напомним, Национальный банк (НБУ) обнародовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней, а также по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет. По условиям НБУ, объемы рефинансирования будут ограничиваться только имеющимся у банков ликвидным залогом, в который могут входить государственные облигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты НБУ, иностранная валюта, а в ближайшем будущем также корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией, а также муниципальные облигации.

Национальный банк Украины провел 8 мая первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет и выдал банкам 2,4 млрд грн.

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. В сумме эти средства составят около 6-6,5 млрд долларов до конца года.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныфинансыбюджет
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