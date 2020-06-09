Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в шість разів

Міністерство залучило велику позику в євро
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 червня 2020 року залучило до державного бюджету 17,833 млрд грн (за курсом НБУ). Це вшестеро більше, ніж на попередньому аукціоні 2 червня (2,945 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Крім того, Мінфін продав ОВДП в євро:
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Мінфін у травні 2020 року зайняв на ринку 50 млрд гривень.
За його словами, цього достатньо, щоб зараз фінансувати держбюджет. При цьому потенційно Мінфін міг зайняти більше.
Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що програма Національного банку України (НБУ) по довгостроковому рефінансуванню банків спрямована на покриття дефіциту держбюджету.
Автор: Олександр Білоус