Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 20 раз

На покрытие дефицита госбюджета удалось привлечь всего 1 млрд грн
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,036 млрд грн. Это примерно в 20 раз меньше, чем на предыдущем аукционе 19 мая (21,202 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 21,202 млрд грн.
Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.
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Автор: Александр Белоус