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Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 20 раз

Новости » Экономика     26.05.2020 - 17:01
Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 20 раз
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

На покрытие дефицита госбюджета удалось привлечь всего 1 млрд грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,036 млрд грн. Это примерно в 20 раз меньше, чем на предыдущем аукционе 19 мая (21,202 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ

  • с погашением 19.08.2020 на сумму 524,094 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,19% годовых,
  • с погашением 25.11.2020 на сумму 198,745 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,33% годовых.
  • с погашением 19.05.2021 на сумму 314,116 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,97% годовых.

Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 20 раз

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 21,202 млрд грн.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныоблигацииОВГЗ
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