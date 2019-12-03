Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе почти в два раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 4,655 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 26 ноября объем был 2,388 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 19.02.2020 на сумму 55,354 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,06% годовых.

с погашением 24.05.2023 на сумму 3,308 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,38% годовых.

Кроме того, Минфин продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 11.02.2021 на сумму 18,829 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,88% годовых.

с погашением 16.12.2021 на сумму 35,06 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,08% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Отметим, нерезиденты за январь-ноябрь 2019 увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 16,4 раза - с 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При этом в течение ноября портфель вырос на 4,48 млрд грн.