Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні майже у два рази

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 4,655 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 26 листопада обсяг був 2,388 млрд. грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 19.02.2020 на суму 55,354 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,06% річних.

з погашенням 24.05.2023 на суму 3,308 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 12,38% річних.

Крім того, Мінфін продав доларові ОВДП:

з погашенням 11.02.2021 на суму 18,829 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,88% річних.

з погашенням 16.12.2021 на суму 35,06 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості становив 4,08% річних.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.

Зазначимо, нерезиденти за січень-листопад 2019 збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.