Минфин упростил регистрацию кассовых аппаратов

Министерство финансов Украины утвердило новые порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестр центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе, соответствующий приказ Минфина вступает в силу со дня его официального опубликования (ориентировочно 19.04.2019).

Изменениями, в частности, предусмотрено, что регистрация РРО будет осуществляться по упрощенной процедуре. Достаточно одного заявления, которое будет иметь упрощенную форму и его можно подать в электронной форме без приложений.

При этом при регистрации РРО производитель (поставщик) должен внести сведения в отношении:

- экземпляра РРО, который им поставлен для введения в обращение, - в реестр экземпляров РРО;

- центра сервисного обслуживания (ЦСО), которому предоставляется право осуществлять техническое обслуживание и ремонт такой модели РРО согласно заключенного с производителем договора, - в реестр ЦСО

В свою очередь ЦСО должен направить в ГФС в электронной форме уведомление о заключении с субъектом хозяйствования - владельцем РРО договора о техническом обслуживании и ремонте регистраторов расчетных операций.

До начала регистрации РРО его владелец должен направить (подать) в контролирующий орган уведомление об объектах налогообложения, объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, в котором предоставить информацию о хозяйственной единице, где будет использоваться РРО.

"Итак, упрощение регистрационной процедуры обеспечивается за счет внедрения электронного обмена документами между всеми субъектами отношений в сфере применения РРО (производитель РРО, ЦСО, субъект хозяйствования, ГФС) и взаимодействия информационных ресурсов фискальной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года Минфин упростил кассовые операции для предпринимателей. Приказ отменяет требование вклеивать отчетные чеки в КУРО (книгу учета расчетных операций) в конце каждого дня. Кроме того, предприниматели смогут не использовать книги КУРО, но, если кассовый аппарат сломался или отсутствует электроэнергия, он обязан прекратить продажу или предоставление услуг до возобновления работы РРО.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2019 года налоговая разрешила использовать планшеты и смартфоны вместо кассовых аппаратов.