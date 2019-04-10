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Налоговая разрешила планшеты и смартфоны вместо кассовых аппаратов

Новости » Экономика    10.04.2019 - 10:31
Налоговая разрешила планшеты и смартфоны вместо кассовых аппаратов
Иллюстративное фото (donoda.gov.ua)

Система позволяет проводить регистрацию расчетных операций онлайн

В Государственный реестр регистраторов расчетных операций включенs восемь новейших моделей программных/программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается в сообщении, в этот перечень вошли семь моделей участников экспериментального проекта и система "E-Receipt (e-Чек) электронный чек", разработанная ГФС.

В основу системы "E-Receipt (e-Чек) электронный чек" положен принцип обязательной он-лайн фискализации чеков на сервере ГФС. Эта система является альтернативой традиционным РРО, поскольку может применяться для регистрации расчетных операций, является бесплатной для пользователей, отметили в ГФС.

"Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) в ГФС, покупателю - просматривать информацию о чеках в Электронном кабинете", - говорится в сообщении.

Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфином будеу приниматься решения по новейшим моделям, которые будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года Кабинет министров Украины утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.

Напомним, в октябре 2018 года Минфин упростил кассовые операции для предпринимателей. Приказ отменяет требование вклеивать отчетные чеки в КУРО (книгу учета расчетных операций) в конце каждого дня. Кроме того, предприниматели смогут не использовать книги КУРО, но, если кассовый аппарат сломался или отсутствует электроэнергия, он обязан прекратить продажу или предоставление услуг до возобновления работы РРО.

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