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Мінфін США скоординує посилення санкцій проти РФ з Європою та Японією, - Reuters

Понеділок 15 січня 2024 20:45
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Мінфін США скоординує посилення санкцій проти РФ з Європою та Японією, - Reuters Архівне фото: заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо цього місяця вирушить до Європи і Японії, де він координуватиме з партнерами питання використання нового інструменту щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Адейемо відвідає Рим, Берлін, Франкфурт і Токіо з 16 до 23 січня, де зустрінеться з партнерами з "Великої сімки", а також ключовими представниками приватного сектору, включно з фінансовими установами, науковцями й іншими лідерами галузі.

Йдеться про нещодавній указ президента США Джо Байдена, який дасть змогу Вашингтону запроваджувати нові санкції щодо фінансових установ, які допомагають РФ ухилятися від санкцій.

Поїздка Адейемо в Європу і Японію присвячена до другої річниці російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Reuters пише, що під час перебування в Японії Адейемо обговорить енергетичну безпеку та обмеження цін на російську нафту.

РФ намагається обходити санкції країн Заходу

ЗМІ повідомляли, що компанії у Фінляндії відправляли в Росію товари, які використовуються у військовій техніці. Замовники цих компаній мають зв'язки з російськими службами та оборонним сектором.

Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.

Наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.

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