Минфин США скоординирует ужесточение санкций против РФ с Европой и Японией, - Reuters

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в этом месяце отправится в Европу и Японию, где он будет координировать с партнерами вопросы использования нового инструмента по санкциям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что Адейемо посетит Рим, Берлин, Франкфурт и Токио с 16 по 23 января, где встретится с партнерами из "Большой семерки", а также ключевыми представителями частного сектора, включая финансовые учреждения, ученых и других лидеров отрасли.

Речь идет о недавнем указе президента США Джо Байдена, который позволит Вашингтону вводить новые санкции в отношении финансовых учреждений, которые помогают РФ уклоняться от санкций.

Поездка Адейемо в Европу и Японию приурочена ко второй годовщине российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Reuters пишет, что во время пребывания в Японии Адейемо обсудит энергетическую безопасность и ограничение цен на российскую нефть.

РФ пытается обходить санкции стран Запада

СМИ сообщали, что компании в Финляндии отправляли в Россию товары, используемые в военной технике. Заказчики этих компаний имеют связи с русскими службами и оборонным сектором.

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Под ограничения попали активы Минобороны РФ.

В конце декабря президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.