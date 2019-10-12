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Минфин США получил новые полномочия для введения санкций

Новости » Политика    12.10.2019 - 12:27
Минфин США получил новые полномочия для введения санкций
Фото: Минфин США (Getty Images)

Ведомство сможет вводить новые значительные санкции в отношении "любого лица", что имеет связи с правительством Турции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп наделил Министерство финансов новыми исполнительными полномочиями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, отныне ведомство сможет, по согласованию с президентом и главой Государственного департамента Майком Помпео, вводить новые значительные санкции в отношении "любого лица", что имеет связи с правительством Турции.

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт 10 октября предупредила Турцию, что операция против курдов на северо-востоке Сирии будет иметь последствия, если Анкара не защитит уязвимые категории населения и не сумеет сдержать террористическая группировка "Исламское государство".

Страны ЕС обсудят возможное введение санкций против Турции в связи с ее операцией на севере Сирии на ближайшем саммите Евросоюза, который состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Большинство государств Европейского союза резко осудило турецкую операцию против сирийских курдов. Совет Безопасности ООН накануне на требование ряда европейских стран за закрытыми дверями обсудил ситуацию в Сирии. Никаких заявлений по итогам обсуждения не приняли.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкие военные силы официально подтвердили гибель одного военного. По сообщению курдских сил в Сирии, во время операции было ликвидировано как минимум 14 турецких военных.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из Нато после начала военной операции в Сирии. До этого Франция, Германия, Великобритания и США осудили действия Турции.

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