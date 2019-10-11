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НАТО не планирует исключать Турцию

Новости » В мире    11.10.2019 - 18:37
НАТО не планирует исключать Турцию
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Ранее действия Турции осудили Франция, Германия и Великобритания

НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Альянса после начала военной операции в Сирии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает NTV.

По словам Столтенберга, несмотря на недовольство некоторых членов Альянса в отношении действий Турции в Сирии, вопрос об исключении не рассматривается.

"Речь об этом не идет. Некоторые члены альянса могут высказывать свое мнение, могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории. И будем им оставаться в дальнейшем", - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Напомним, Турция начала военную операцию в северо-восточной части Сирии 9 октября. После начала военной операции Столтенберг призвал Турцию к сдержанности. По его словам, крайне важно не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее трое членов НАТО - Франция, Германия и Великобритания, выступили против военных действий со стороны Турции в Сирии.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями в связи с проведением ею военной операции в Сирии. Санкции против Турции могут быть введены, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

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