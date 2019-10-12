Мінфін США отримав нові повноваження для запровадження санкцій

Фото: Мінфін США (Getty Images)

Відомство зможе вводити нові значні санкції щодо "будь-якої особи", що має зв'язки з урядом Туреччини

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наділив Міністерство фінансів новими виконавчими повноваженнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, відтепер відомство зможе, за погодженням з президентом і главою Державного департаменту Майком Помпео, вводити нові значні санкції щодо "будь-якої особи", що має зв'язки з урядом Туреччини.

Постійний представник США в ООН Келлі Крафт 10 жовтня попередила Туреччину, що операція проти курдів на північному сході Сирії матиме наслідки, якщо Анкара не захистить вразливі категорії населення і не зуміє стримати терористичне угрупування "Ісламська держава".

Країни ЄС обговорять можливе введення санкцій проти Туреччини в зв'язку з її операцією на півночі Сирії на найближчому саміті Євросоюзу, який відбудеться наступного тижня в Брюсселі.

Більшість держав Європейського союзу різко засудило турецьку операцію проти сирійських курдів. Рада Безпеки ООН напередодні на вимогу низки європейських країн за зачиненими дверима обговорила ситуацію в Сирії. Ніяких заяв за підсумками обговорення не ухвалили.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. До цього Франція, Німеччина, Великобританія і США засудили дії Туреччини.