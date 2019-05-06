ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил о многомиллиардных потерях США из-за торговли с Китаем

Новости » Общество    06.05.2019 - 14:28
Трамп заявил о многомиллиардных потерях США из-за торговли с Китаем
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США заявил, что более страна не будет терпеть такие потери

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США терпят многомиллиардные потери из-за торговли с Китаем. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Так, по словам Трампа, Штаты ежегодно теряют 500 миллиардов долларов в торговле с КНР.

Трамп заявил о многомиллиардных потерях США из-за торговли с Китаем

"В течение многих лет Соединенные Штаты теряют от 600 до 800 миллиардов долларов в год в торговле. С Китаем мы теряем 500 миллиардов долларов. Извините, мы больше не будем этим заниматься!" - подчеркнул глава США.

Напомним, после заявления Трампа о повышении таможенных тарифов на некоторые группы товаров из КНР китайские фондовые индексы обвалились более чем на 5%.

Также в понедельник на фоне заявления Трампа цена нефти североморской марки Brent утром резко опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 мая американский лидер решил усилить давление на Китай для заключения торгового соглашения и объявил, что он намерен повысить тарифы на китайские товары. Глава США отметил, что тарифы должны увеличиться до 25% в пятницу, 10 мая, а также добавил, что с новыми тарифами столкнутся еще больше товаров.

По словам Трампа, переговоры с КНР по новой торговой сделке проходят слишком медленно.

Китайские биржи обрушило заявление Трампа о повышении пошлин Вице-премьер Китая сократил визит в США после заявления Трампа о пошлинах
Новости Украины КитайторговляДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь