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В Белом доме отказали в передаче демократам налогового отчета Трампа

Новости » Политика    08.04.2019 - 06:44
В Белом доме отказали в передаче демократам налогового отчета Трампа
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Мик Малвейни заявил, что демократы "никогда не увидят эти документы"

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что демократы не предоставят налоговые декларации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Предоставить налоговые декларации президента США за последние шесть лет от Налоговой службы ранее потребовали в палате представителей.

"О нет, демократы никогда не увидят налоговые отчетности американского лидера", - заявили в Белом доме.

По его словам, демократы и не должны получать эти документы.

"Если они не получат того, чего хотят в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, они будут просить налоговые декларации. Если они не получат того, чего хотят в налоговых декларациях, они будут просить чего-то еще. Это никого не удивит", - добавил Малвейни.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей Конгресса США, демократ Ричард Нил просил Налоговое управление передать ему личные и корпоративные налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет. 

РБК-Украина писало, что комитет по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США призвал Министерство юстиции США обнародовать документы, касающиеся бесед американских чиновников о возможном отстранении от власти президента Дональда Трампа.

 

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