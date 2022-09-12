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Минфин США не исключил резкого скачка цен на нефть зимой

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Вашингтон, Понедельник 12 сентября 2022 04:16
Минфин США не исключил резкого скачка цен на нефть зимой Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Попытки ограничения продажи российской нефти на мировых рынках могут привести к росту цен на нее предстоящей зимой, что в свою очередь повлечет новое подорожание бензина в США.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, министр финансов США Джанет Йеллен.

Она отметила, что Европейский союз вводит эмбарго на покупки российской нефти и прекращает предоставление услуг по ее продаже и транспортировке.

"Это может вызвать всплеск цен на нефть. Наше предложение о введении лимита цен как раз направлено на то, чтобы одновременно снизить доходы России от продажи нефти и в то же время обеспечить поставки на рынок, чтобы сохранить цены на доступном для людей уровне", - заявила министр.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен и другие представители администрации Байдена ездили в страны-потребители нефти, чтобы продвигать механизм, направленный на сокращение доходов России от экспорта нефти.

Ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть. В частности, среди них может быть Индия.

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