В США раскрыли детали соглашения G7 об ограничении цены на российскую нефть

Предельная цена, которую страны G7 хотят установить на российскую нефть, чтобы наказать Москву, должна быть установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом любой надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину, заявила представитель Министерства финансов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цена должна быть установлена выше предельных издержек добычи российской нефти и учитывать исторические цены, заявила Элизабет Розенберг, помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

План ограничения цен G7, согласованный на прошлой неделе, призывает страны-участницы отказать в страховании, финансировании, брокерских и других услугах нефтяным грузам по цене выше еще не установленного предела цен на нефть и два вида нефтепродуктов.

Розенберг сказала, что поставщики услуг не должны будут сами следить за соблюдением ценового предела, но могут полагаться на свидетельства покупателей и продавцов, оставляя правоприменение на усмотрение участвующих юрисдикций.

Она сказала, что страны G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США - будут работать вместе в ближайшие недели, чтобы определить предельную цену и другие ключевые детали реализации.

"Есть несколько ключевых данных, которые мы рассматриваем, и то, как в конечном итоге должны быть установлены цены, включая предельные издержки производства российской нефти", - сказал Розенберг.

"Предельная цена должна… соответствовать или соответствовать историческим ценам, принятым на российском рынке", - добавила она.

Эксперты говорят, что это может означать потенциальное ограничение на уровне около 60 долларов за баррель, поскольку российская нефть марки Urals, основанная на эталонной марке Brent, продавалась по цене от 50 до 70 долларов за баррель в 2019 году.

В документах российского правительства указана предельная себестоимость добычи нефти в размере 44 долларов за баррель, хотя некоторые западные официальные лица полагают, что она может быть несколько ниже.

Европейский чиновник сказал, что члены G7 не начали официальных дискуссий о ценовом пределе, хотя у официальных лиц были "представления" о том, что это возможно.

"Идея состоит в том, что вы по-прежнему стимулируете российских производителей нефти к экспорту, гарантируя цену, соответствующую их себестоимости, с небольшим стимулом", - сказал чиновник.

Министр финансов США Джанет Йеллен и другие представители администрации Байдена ездили в страны-потребители нефти, чтобы продвигать механизм, направленный на сокращение доходов России от экспорта нефти, жизненно важной силы ее военной машины, без сокращения объемов российских поставок на мировые рынки.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия прекратит поставки в страны, которые вводят ценовой потолок.