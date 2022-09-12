Мінфін США не виключив різкого стрибка цін на нафту взимку

Спроби обмеження продажу російської нафти на світових ринках можуть призвести до зростання цін на неї майбутньою зимою, що своєю чергою спричинить нове подорожчання бензину в США.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона зазначила, що Європейський союз вводить ембарго на покупки російської нафти і припиняє надання послуг з її продажу і транспортування.

"Це може викликати сплеск цін на нафту. Наша пропозиція про введення ліміту цін якраз спрямована на те, щоб одночасно знизити доходи Росії від продажу нафти і водночас забезпечити постачання на ринок, щоб зберегти ціни на доступному для людей рівні", - заявила міністр.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен та інші представники адміністрації Байдена їздили в країни-споживачі нафти, щоб просувати механізм, спрямований на скорочення доходів Росії від експорту нафти.

Ряд великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту. Зокрема, серед них може бути Індія.