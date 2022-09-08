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Индия может присоединиться к инициативе G7 по лимиту цен российскую нефть

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Вашингтон, Четверг 08 сентября 2022 19:15
Индия может присоединиться к инициативе G7 по лимиту цен российскую нефть Фото: Индия может присоединиться к инициативе G7 по лимиту цен на нефть из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Индия, крупный импортер российской нефти, согласилась продолжить переговоры о присоединении к инициативе стран G7 по ограничению цен на российскую нефть", - отметил Адейемо.

По его словам, в Вашингтоне надеются, что Китай также пойдет на встречу новому соглашению. Он добавил, что в правилах будет разъяснено, как импортеры могут использовать страхование для отгрузки российской нефти, если цена находится ниже согласованного предела.

Адейемо не раскрыл итоговую согласованную максимальную цену, но сказал, что она в любом случае будет эффективной, даже если Индия и другие страны-импортеры нефти не присоединятся к инициативе.

Ранее стало известно, что министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть.

По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

Также стало известно, что ЕС готовит лимит цен на газ из России. Эксперты из стран Евросоюза уже провели техническое совещание по введению ограничений.

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