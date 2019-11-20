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Минфин составил рейтинг вузов с самыми высокими расходами на студента

Новости » Экономика     20.11.2019 - 16:56
Минфин составил рейтинг вузов с самыми высокими расходами на студента
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых вузах расходы значительно превышают среднее значение по стране

Средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в учреждениях высшего образования (III-IV уровней аккредитации) составляют 44,6 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством финансов.

По данным ведомства, в отдельных заведениях, этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Первое место занимает Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) - 142,6 тыс грн.

Далее следуют:

  • 2. Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) 100,1 тыс. грн,
  • 3. Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) - 82,6 тыс. грн.
  • 4. Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) - 76,7 тыс грн,
  • 5. Национальный университет "Одесская морская академия" (НУ "ОМА") - 75,4 тыс. грн.

Замыкает десятку Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУШ) - 67,1 тыс. грн.

Минфин составил рейтинг вузов с самыми высокими расходами на студента

mof.gov.ua

Всего Минфином проанализированы данные по 167 учреждениям высшего образования (всего вузов в стране значительном больше, - ред.), в которых обучалось 340 тыс. студентов по государственному заказу (51,4% от общего количества студентов в этих вузах - 661,2 тыс.).

По данным Минфина, совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими заведениями в 2018 году составили 15,2 млрд грн.

Анализ, в частности, показал, что подготовка специалистов учреждениями высшего образования сконцентрирована в 5 регионах: м. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% учреждений высшего образования, получающих средства из государственного бюджета. Эти заведения обучают более 59% студентов по госзаказу, на подготовку которых приходится более 65% расходов государственного бюджета.

Минфин составил рейтинг вузов с самыми высокими расходами на студента

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о государственном бюджете на 2020 год, зарплаты всех педагогов в 2020 году вырастут на 9%.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 ко второму чтению расходы на образование составляют 145,1 млрд грн, что немного больше, чем в к первому чтению (136,4 млрд грн).

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