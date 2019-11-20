Минфин составил рейтинг вузов с самыми высокими расходами на студента

В некоторых вузах расходы значительно превышают среднее значение по стране
Средние расчетные расходы на подготовку одного студента по государственному заказу в учреждениях высшего образования (III-IV уровней аккредитации) составляют 44,6 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством финансов.
По данным ведомства, в отдельных заведениях, этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.
Первое место занимает Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) - 142,6 тыс грн.
Далее следуют:
Замыкает десятку Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУШ) - 67,1 тыс. грн.
mof.gov.ua
Всего Минфином проанализированы данные по 167 учреждениям высшего образования (всего вузов в стране значительном больше, - ред.), в которых обучалось 340 тыс. студентов по государственному заказу (51,4% от общего количества студентов в этих вузах - 661,2 тыс.).
По данным Минфина, совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими заведениями в 2018 году составили 15,2 млрд грн.
Анализ, в частности, показал, что подготовка специалистов учреждениями высшего образования сконцентрирована в 5 регионах: м. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% учреждений высшего образования, получающих средства из государственного бюджета. Эти заведения обучают более 59% студентов по госзаказу, на подготовку которых приходится более 65% расходов государственного бюджета.
Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о государственном бюджете на 2020 год, зарплаты всех педагогов в 2020 году вырастут на 9%.
Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 ко второму чтению расходы на образование составляют 145,1 млрд грн, что немного больше, чем в к первому чтению (136,4 млрд грн).