Мінфін склав рейтинг вишів з найвищими витратами на студента

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких вишах витрати значно перевищують середнє по країні значення

Середні розрахункові витрати на підготовку одного студента за державним замовленням у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації) становлять 44,6 тис. грн. Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством фінансів.

За даними відомства, по окремих закладах, цей показник перевищує середнє по країні значення в 2-3 рази.

Перше місце займає Льотна академія Національного авіаційного університету (ЛА НАУ) - 142,6 тис грн.

Далі йдуть:

2. Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (ХІФ КНТЕУ) 100,1 тис. грн,

3. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (КІПДМ ЛНАМ) - 82,6 тис. грн.

4. Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) - 76,7 тис грн,

5. Національний університет "Одеська морська академія" (НУ "ОМА") - 75,4 тис. грн.

Замикає десятку Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУШ) - 67,1 тис. грн.

mof.gov.ua

Всього проаналізовано дані по 167 закладах вищої освіти (усього вишів в країні значно більше, - ред.), в яких навчалося 340 тис. студентів за державним замовленням (51,4% від загальної кількості студентів у цих вишах- 661,2 тис.).

За даними Мінфіну, сукупні видатки державного бюджету (загальний фонд) на оплату послуг з підготовки фахівців цими закладами у 2018 році становили 15,2 млрд грн.

Аналіз зокрема показав, що підготовка фахівців закладами вищої освіти сконцентрована в 5 регіонах: м. Києві та Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. На ці 5 регіонів припадає 50% закладів вищої освіти, що отримують кошти з державного бюджету. Ці заклади навчають понад 59% студентів за держзамовленням, на підготовку яких припадає понад 65% витрат державного бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом про державний бюджет на 2020 рік, зарплати всіх освітян у 2020 році зростуть на 9%.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті державного бюджету на 2020 до другого читання видатки на освіту становлять 145,1 млрд грн, що трохи вище, ніж до першого читання (136,4 млрд грн).