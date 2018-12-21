Минфин сообщил о перевыполнении бюджета по доходам

Госбюджет за 11 месяцев выполнен с дефицитом в 180 млрд грн

Доходы государственного бюджета за январь-ноябрь выросли на 118,8 млрд грн или на 16,4% против аналогичного периода в 2017 году и составили 843,3 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

За 11 месяцев доходы государственного бюджета выполнены на 100,2%. Перевыполнение составило 1,8 млрд грн, сообщили в Минфине.

Расходы государственного бюджета за отчетный период возросли против аналогичного показателя в 2017 году на 17,1% (123,4 млрд грн) и составили 843,3 млрд грн.

Трансферт Пенсионному фонду профинансирован в объеме 128,6 млрд грн. Это на 14,6 млрд грн (12,8%) больше 2017 года. Выполнение росписи - 100%.

Объем возмещенного НДС за 11 месяцев вырос на 12,9 млрд грн (11,9%) и составил 121,6 млрд грн.

За отчетный период госбюджет выполнен с дефицитом в сумме 183,6 млн грн, сообщили в Минфине.

Напомним, что по данным Минфина, на погашение и обслуживание долгов в госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 млрд грн - почти треть бюджета.

По данным Всемирного банка, в 2019 году правительству Украины понадобится примерно 7,7 млрд долларов (5,8% ВВП) для погашения государственного долга (в иностранной и национальной валюте) и еще 2,9 млрд долларов (2,3% ВВП), для покрытия прогнозируемого дефицита государственного бюджета.