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Мінфін повідомив про перевиконання бюджету за доходами

Новини » Економіка    21.12.2018 - 15:53
Мінфін повідомив про перевиконання бюджету за доходами

Держбюджет за 11 місяців виконано з дефіцитом 180 млрд грн

Доходи державного бюджету за січень-листопад зросли на 118,8 млрд грн або на 16,4% проти аналогічного періоду у 2017 році та склали 843,3 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За 11 місяців доходи державного бюджету виконано на 100,2%. Перевиконання склало 1,8 млрд грн, повідомили в Мінфіні.

Видатки державного бюджету за звітний період зросли проти аналогічного показника в 2017 році на 17,1% (123,4 млрд грн) та склали 843,3 млрд грн.

Трансферт Пенсійному фонду профінансований в обсязі 128,6 млрд грн. Це на 14,6 млрд грн (12,8%) більше за 2017 рік. Виконання розпису - 100%.

Обсяг відшкодованого ПДВ за 11 місяців зріс на 12,9 млрд грн (11,9%) і склав 121,6 млрд грн.

За звітний період держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 183,6 млн грн, повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо, що за даними Мінфіну, на погашення і обслуговування боргів у держбюджеті України на 2019 рік передбачено 417 млрд грн - майже третина бюджету. 

За даними Світового банку, в 2019 році уряду України знадобиться приблизно 7,7 млрд доларів (5,8% ВВП) для погашення державного боргу (в іноземній та національній валюті) і ще 2,9 млрд доларів (2,3% ВВП), для покриття прогнозованого дефіциту державного бюджету.

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