В Минфине назвали месяцы 2019 года с пиковой долговой нагрузкой

Следующий год будет годом крупнейшего вызова в истории Украины

На погашение и обслуживание долгов в госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 млрд грн - почти треть бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра финансов Сергея Верланова для телепрограммы "Первая Полоса".

Как отметил Верланов, эти долги созданы не сегодня, они созданы предыдущими правительствами, "и по ним пришел, как говорят американцы, pay day".

"Февраль, май, сентябрь - это месяцы пиковой нагрузки. Это вызов как для правительства, так и для всей страны. 2019 год - год вызова крупнейшего в истории Украины финансирование внешнего и внутреннего долга", - добавил он.

В то же Время Верланов отметил, что в целом Минфин смотрит на выполнение бюджета этого и следующего года, если не с оптимизмом, то по крайней мере со спокойствием. "Все, что надо было сделать, мы сделали. Риски известны, мы ими управляем, у нас есть план В, план С", - сказал заместитель министра.

По данным Всемирного банка, в 2019 году правительству Украины понадобится примерно 7,7 млрд долларов (5,8% ВВП) для погашения государственного долга (в иностранной и национальной валюте) и еще 2,9 млрд долларов (2,3% ВВП), для покрытия прогнозируемого дефицита государственного бюджета.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфина по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).