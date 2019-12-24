Минфин сократил продажу ОВГЗ на аукционе в два раза

Ставки по облигациям снизились, спрос упал
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 5,295 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 17 декабря объем был 11,411 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Также Минфин продал ОВГЗ в долларах:
Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.
Как сообщало РБК-Украина, одной из причин снижения учетной ставки Национального банка Украины с 15,5% до 13,5% в декабре было опасение чрезмерного усиления обменного курса.