Мінфін скоротив продаж ОВДП на аукціоні в два рази

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 5,295 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 17 грудня обсяг був 11,411 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 06.05.2020 на суму 511,173 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,75% річних.

з погашенням 03.08.2022 на суму 11,271 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,42% річних.

Також Мінфін продав ОВДП у доларах:

з погашенням 15.10.2020 на суму 104,685 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,40% річних.

з погашенням 16.12.2021 на суму 100,390 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,86% річних.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, однією з причин зниження облікової ставки Національного банку України з 15,5% до 13,5% у грудні було побоювання надмірного посилення обмінного курсу.