Мінфін скоротив продаж ОВДП на аукціоні в два рази

Ставки за облігаціями знизилися, попит впав
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 5,295 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 17 грудня обсяг був 11,411 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Також Мінфін продав ОВДП у доларах:
Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році.
Як повідомляло РБК-Україна, однією з причин зниження облікової ставки Національного банку України з 15,5% до 13,5% у грудні було побоювання надмірного посилення обмінного курсу.