НБУ считает ускоренное снижение учетной ставки авантюрой

Фото: Владимир Лепушинский (пресс-служба НБУ)

В центробанке отказываются идти на любые политические компромиссы в монетарной политике

Национальный банк в 2019 году проводил последовательную и осторожную монетарную политику, которая позволила досрочно достичь цели по инфляции на уровне 5%. Об этом сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Лепушинский, в начале года Национальный банк со своим прогнозом инфляции в 6,3% на этот год был одним из самых ярых оптимистов. По крайней мере все другие авторитетные прогнозисты преимущественно видели более существенные риски как для инфляции, так и экономического роста.

"В таких условиях НБУ должен был действовать осторожно, чтобы не разрушить доверие к своим действиям и не ухудшить инфляционные ожидания", - сказал он.

По его словам, если бы НБУ в период двойных президентских выборов, неопределенности по программе с МВФ и инфляционного давления со стороны потребительского спроса начал бы авантюрное ускоренное снижение учетной ставки, это могло бы дестабилизировать ситуацию на валютном рынке, подорвать доверие к НБУ и подогреть рост цен.

Как отметил представитель НБУ, политические компромиссы в монетарной политике, как и компромиссы с совестью, могут иметь губительные, а иногда непоправимые последствия. "Опыт Аргентины или Турции, где потеря доверия к центральному банку стал фактором кризиса, должен бы пригодиться тем экспертам, для которых низкая инфляция "слишком рано" постучала в дверь", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции. Смолий напомнил, что инфляция в ноябре снизилась до 5,1% и таким образом НБУ достиг своей среднесрочной цели.

Отметим, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку на 0,5 п.п. с 18,0% до 17,5% годовых и начал цикл снижения ставки.

В июле НБУ начал публикацию прогнозов по учетной ставке. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение последующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.