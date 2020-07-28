Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

Ставки по облигациям больше не снижаются
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,693 млрд грн (по курсу НБУ). Это на 808 млн грн меньше, чем на предыдущем аукционе (11,501 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Кроме того, Мнинфин продал валютные ОВГЗ:
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 11,501 млрд грн.
Напомним, украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства.
Как отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, у банков есть возможность вкладывать средства в валютные ОВГЗ.