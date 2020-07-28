Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

Фото: доллары, гривны и евро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставки по облигациям больше не снижаются

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,693 млрд грн (по курсу НБУ). Это на 808 млн грн меньше, чем на предыдущем аукционе (11,501 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 16.12.2020 сумму 4,916 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,10% годовых,

с погашением 30.06.2021 на сумму 2,154 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,20% годовых.

Кроме того, Мнинфин продал валютные ОВГЗ:

с погашением 03.06.2021 на сумму 130,5 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,50% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 11,501 млрд грн.

Напомним, украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства.

Как отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, у банков есть возможность вкладывать средства в валютные ОВГЗ.